1月第3週（1月19日～1月23日）に新規設定されたファンドは以下の通り。 運用開始日 〇1月21日 楽天・ゴールド・ファンド（為替ヘッジあり）（楽天・ゴールド（為替ヘッジあり）） 運用会社：楽天投信投資顧問 楽天・ゴールド・ファンド（為替ヘッジなし）（楽天・ゴールド（為替ヘッジなし）） 運用会社：楽天投信投資顧問 楽天・プラチナ・ファンド（為替ヘッジなし）（楽天・プラ