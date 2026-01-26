インド東部の西ベンガル州で最近、ニパウイルス感染症例が発生し、医療スタッフを含む5人の患者が確認され、100人近くが自宅隔離を求められています。世界保健機関（WHO）などによると、ニパウイルスは人の肺や脳を攻撃し、症状には発熱、頭痛、眠気、意識がはっきりしない、昏睡などがあり、感染者の死亡率は40％以上に達します。ウイルス感染から症状が出るまでの潜伏期は一般的に4日から14日で、最長で45日に達します。ニパウイ