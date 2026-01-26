カルビーは、コナミデジタルエンタテインメントのモバイルゲームとコラボレーションした「ポテトチップス プロ野球スピリッツA」を、2026年1月27日から全国のコンビニエンスストアにて数量限定で発売する。全種類にキラカードが存在、シークレットも用意25年12月に発売した、Sランク選手のカード1枚付きの同商品から、Sランク選手のカード2枚が付いたコンビニエンスストア限定版が登場。「プロ野球チップス」同様、全種類にキラカ