「第58回ミス日本コンテスト2026」でグランプリに選ばれた野口絵子さん＝26日午後、東京都新宿区「第58回ミス日本コンテスト2026」の審査会が26日、東京都内で開かれ、東京都出身の大学生野口絵子さん（21）がグランプリに選ばれた。野口さんはアルピニスト野口健さんの長女。特技は登山だといい、「（ミス日本は）私が人生で挑戦した山の中で一番ハードルが高かった。誰かにとって励みになるような人になりたい」と話した。