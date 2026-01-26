お笑いコンビ・品川庄司の品川祐（53）が25日、自身のインスタグラムを更新。「散髪。もう白髪は染めないスタイル」のコメントとともに、近影を披露した。【写真】「似合います」「シブくて素敵です」“グレーヘア”の近影を披露した品川祐以前も「かなり白髪になってきた。真っ白になりたい」などとコメントし白髪交じりの近影を披露したことでも注目を集めた品川。今回の投稿は、ヘアカット後の1枚とみられ、自然なグレーヘ