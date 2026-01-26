プロ野球・広島は26日、3月に行われるWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)へ臨む侍ジャパンに招集された小園海斗選手のコメントを発表しました。小園選手はプロ7年目の昨季、打率.309をマークし自身初のセ・リーグ首位打者のタイトルを獲得。最高出塁率にも輝き、チームをけん引しました。小園選手は球団を通じ、「WBCという初めての舞台で自分らしい積極的なプレーが出来るようにしっかり準備して、勝ちにこだわり世界一に貢