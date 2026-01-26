日本新聞協会は26日、政府がまとめた生成人工知能（AI）事業者が行うべき原則案に対し、意見書を公表した。知的財産の保護などに向けた取り組みだと評価しつつ、強制力を伴わない点を踏まえ「実効性の面から懸念が残る」との見解を示した。原則案は政府が検討を進める「プリンシプル・コード（仮称）」。知財に関する責任体制の明確化や、侵害を防ぐための対応状況などを開示の対象とし、事業者のウェブサイトで閲覧可能な状態