2025年度JRA賞授賞式が26日、都内のホテルで行われた。昨年の皐月賞と有馬記念を制したミュージアムマイル（牡4＝高柳大）は最優秀3歳牡馬に選出。馬主のサンデーレーシング代表・吉田俊介氏は「2着の馬（クロワデュノール）も関係馬だったので、どちらかというとそちらを見ていたのですけど、凄い勢いで皐月賞を制してくれて本当にうれしかったです。天皇賞（秋）2着の後、どのレースに行くか高柳調教師も含めて皆で相談して選