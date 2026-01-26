東京電力ホールディングス（ＨＤ）の小早川智明社長は２６日、東京都内で記者会見を開き、今後の経営再建計画を説明した。福島第一原子力発電所（福島県）の廃炉作業の一環として進める溶融燃料（デブリ）の取り出しについては、「前人未到のナショナルチャレンジ（国家的挑戦）とも言える」と強調し、提携企業を募り、取り組みに当たる考えを示した。小早川氏は「廃炉の完遂と、原発再稼働による電力の安定供給と脱炭素化」は