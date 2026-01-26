テレビ朝日系「私が愛した地獄」が２２日に放送された。ぺえ、紅しょうが・稲田美紀、平成フラミンゴ・ＲＩＨＯがＭＣを務める恋愛トークバラエティー。この日は、エルフ・荒川が妹・みなみさんと登場。みなみさんは現在の活動を聞かれ「去年までは『ＩＬＯＶＥｍａｍａ』っていう雑誌でモデルさせていただいてたんですけど。今はもう卒業して主婦に」と、３児のママであることを明かした。荒川は、みなみさんの他に、