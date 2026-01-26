19日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した館山昌平氏が、ソフトバンク・前田悠伍について言及した。館山氏は「有原投手が抜けた1枠というところで、満を持して前田（悠伍）投手がくるんじゃないかなと思います」と予想。「左バッターのインサイドに投げる力もありますし、ファームでもしっかり投げているので、今年ですね、ようやく満を持して先発ローテーションに食い込んで来るんじゃないかなと思