Photo: 小暮ひさのり 2024年5月23日の記事を編集して再掲載しています。USB-Cってなんでも解決できるんだなぁ。取材で撮影するとき、オフの日に子供や風景を撮ったとき。写真をPCに取り込むために、毎回カメラからSDカードを取り出して、カードリーダーをPCに刺して…。とやっていたんですが、ある日気づいてしまったのです。これ、ケーブルで直接カメラと繋いだ方が楽なのでは？…と。なの