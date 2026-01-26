【相談内容】 少年野球の全国大会を初めて見て驚いたことがあります。それは強豪チームのピッチャーが当たり前のように変化球を投げていることです。チェンジアップならまだしも、露骨に腕を捻ってスライダーとかを投げているときもあります。意図的に投げているのは明らかです。少年野球では変化球禁止のはずですが、審判も平気で「ストラーイク！」なんて言って、注意すらしないことにも驚きです。本来それを注意すべき監