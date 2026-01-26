この時期、コンビニに寄るたびに肉まんに手が伸びてしまう皆さんへ。ニッカウヰスキー【公式】(@nikka_jp)の投稿から、とろ〜り魅惑の「肉まん」アレンジレシピを紹介します。黄身をこぼさずガブリ!冬はこれで決まりじゃろ!. ＼とろ~り💛月見肉まん/. チルド肉まんを湿らせ上部をくり抜く!卵(S)を入れて卵黄に小さい穴を開け、ラップをかけて約1分半レンチン!卵白が白くなったら完成じゃ!仕上げに醤油を1~2滴!肉まんの具と