ソニーは、ワイヤレス接続でもクリアな音の再生を実現するステレオレコードプレーヤー「PS-LX3BT／LX5BT」を2026年2月14日に発売します。実売価格は「PS-LX3BT」が4万1000円前後、「PS-LX5BT」が5万円前後（いずれも税込）。 「PS-LX3BT」 「PS-LX5BT」 記事のポイント これからレコードを聴き始めるビギナーに最適なプレーヤーがソニーから登場。Bluetoothにも対応しているので、ワイヤレスヘッドホンやワイヤレスス