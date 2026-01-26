BE:FIRST BE:FIRSTの「夢中」が、自身最速でストリーミング全世界累計再生回数2億回を突破した。（レコード会社調べ）【動画】BE:FIRST「夢中」レコーディングビデオ「夢中」は2025年4月より放送されていたフジテレビ系木曜劇場『波うららかに、めおと日和』主題歌として書き下ろされた楽曲。ゴスペルをベースに、“チャーチー”な響きのサウンドと歌声で、不器用ながらも真っ直ぐな純愛を描いたラブソングに仕上が