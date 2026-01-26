八木勇征が、橋本環奈主演のドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系／毎週月曜21時）の第7話（2月23日放送）から出演することが決定した。向井理演じる中田先生と“師弟関係”にある医師役として、物語後半の重要人物を演じる。【写真】小田桐蒼（八木勇征）の場面写真が公開（3枚）本作は、ヤンキーとして荒くれていた田上湖音波（たがみ・ことは）が、親友の事故死をきっかけに猛勉強を経て脳神経外科医となり、医療現場に新し