日本プロゴルフ協会（ＰＧＡ）は２６日、国内シニアツアーのメジャー、日本プロゴルフシニア選手権「日本プロシニア円谷ＨＤウルトラマン杯」の開催日程を９月２４〜２７日から１１月１２〜１５日に変更すると発表した。会場は茨城・イーグルポイントＧＣ、賞金総額は５０００万円で変更なし。また、日本プロゴルフゴールドシニア選手権・日本プロゴルフグランドシニア選手権「コスモヘルス杯」を９月１〜２日に開催すると発表