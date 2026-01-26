物価高騰への対策として山形市は26日、一部の世帯に「おこめ券」を配布する考えを示しました。山形市の佐藤孝弘市長は26日の臨時記者会見で、物価高騰を受けた支援策として、市内の住民税非課税のおよそ2万2500世帯に対し「おこめ券」を1世帯あたり4400円分配布すると発表しました。山形市内のコメ店やスーパーなどおよそ80店舗で使用でき、配布の時期は3月上旬を見込んでいます。佐藤孝弘山形市長「多用途でコメ