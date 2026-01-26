タレントの竹内渉（３９）が、大相撲初場所を観戦した。タレントで女優の葉加瀬マイが２６日にインスタグラムで「一月場所千秋楽、国技館で観戦できました」と報告し、竹内との２ショットを投稿。葉加瀬は「安青錦優勝おめでとうございます！！最後の最後にほんと強かったー会場に一歩ふみいれた時のあの独特な熱気日本古来の国技にとても感動しましたお相撲見ながらのビールも最高に美味しかったです」とつづった。