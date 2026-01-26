２０２５年度ＪＲＡ賞の授賞式が２６日、都内のホテルで開催された。最優秀３歳牡馬に選ばれたミュージアムマイル（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ、馬齢は２５年の表記）の関係者が壇上で受賞の喜びを語った。サンデーレーシングの吉田俊介代表は有馬記念制覇について、「いつになく注目を集めた有馬記念でしたので、そのレースを勝てたというのはうれしかったです。名前から、使うレースをいつもみんなで相談