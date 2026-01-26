衆議院選挙は27日公示、2月8日投開票を迎える。戦後最短16日間の真冬の“超”短期決戦となる。「無党派層の投票が焦点」と語るジャーナリストの青山和弘氏が無党派層の投票の動向を分析した。【映像】各党の目玉政策の比較まとめ（図あり）青山氏は「無党派層がどれぐらい入れるかというのは常に選挙で焦点」と切り出すと「特に今回、前回と違って対立軸がわりとはっきりした。今回自民党と維新の会の連立になったので、やはり