アメリカでは東部から南部にかけ歴史的な寒波が到来し、大雪に見舞われています。記者「風が非常に強く、まっすぐ歩くことができません。顔に雪が吹きつけて、非常に痛いです」アメリカ国立気象局などによりますと、アメリカでは東部から南部の広い範囲を寒波が襲い、大雪に見舞われています。雪が吹きつけるなか、除雪をする人や、セントラル・パークでは雪遊びをする子どもの姿も見られました。マイナス10℃を下回ったニューヨー