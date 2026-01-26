フィリピン南部で350人以上が乗った大型フェリーが沈没しました。【映像】沈没船の乗客が救出される様子これまでに少なくとも18人が死亡しています。現地当局などによりますと、26日未明、フィリピン南部で、少なくとも乗客332人と乗員27人が乗っていたフェリー、「M／Vトリシャ・カースティン3」が、沈没しました。これまでに300人以上が救助されたものの、18人の死亡が確認されています。また、24人が行方不明で、沿岸警備