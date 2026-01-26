価格上昇が止まらない首都圏の新築マンション。去年1年間の平均価格は初めて9000万円を超えました。不動産経済研究所によりますと、去年、1都3県で販売された新築マンションの1戸あたりの平均価格は、おととしより17.4％高い9182万円となり、統計を取り始めた1973年以降、最も高い値となりました。また、東京23区の平均価格は1億3613万円で、2年ぶりに過去最高値を更新しました。建設資材費や人件費などの高騰が続いていることに加