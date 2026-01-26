三重県四日市市で開かれた、地下駐車場での浸水被害の補償に関する説明会＝26日午前記録的な大雨で車両274台が浸水被害に遭った三重県四日市市の地下駐車場「くすの木パーキング」を巡り、駐車場の一部を所有する国は26日、車の所有者らを対象に四日市市で説明会を開き、被害総額の3分の1を補償すると明らかにした。国土交通省三重河川国道事務所によると、被害車両と同等品の中古車価格のほか、代車の費用や新たな車両購入時