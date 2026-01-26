週明け２６日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比７６６円５０銭（１・６６％）安の４万５３１７円４８銭だった。３営業日ぶりに値下がりした。３３３銘柄のうち約８５％にあたる２８４銘柄が下落した。前週末の外国為替市場で、日米中央銀行が市場参加者に為替水準を尋ねる「レートチェック」を行ったと伝わり、為替介入への警戒感から円相場は大幅な円高・ドル安となった。２