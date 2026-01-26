金の価格が史上初めて1オンス＝5000ドルの大台を突破しました。アメリカ・ニューヨーク商品取引所では日本時間26日午前、金の先物価格が1オンス5000ドルを突破し、史上最高値を更新しました。去年1月には1オンス2700ドルほどで、価格はこの1年で8割以上上昇した事になります。グリーンランドの領有を巡る対立や、イラン情勢への警戒など、地政学的リスクの高まりを背景に、安全な資産とされる金を買う動きが加速しているとみられて