アニメやゲームなど日本のコンテンツの海外展開強化にむけ、官民による協議会が開かれました。映画監督の是枝裕和さんやアニメ監督の庵野秀明さんらが出席し、クリエーターの人材不足や育成などの課題に対し、国の支援を訴えました。政府は、コンテンツ産業を、経済成長に必要な「戦略分野」に指定していて、2033年までに海外での市場規模を自動車産業並みの20兆円に拡大することをめざしています。ただ、国際的な競争も激しくなる