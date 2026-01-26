2025年10月から本格的に進んでいる、国道2号西広島バイパスの延伸工事の現場が公開されました。■宮脇リポート「国道2号のまさに今工事が行われている現場です。この上に高架が完成しますが、基礎となる杭を打つための掘削工事が行われています。」西広島バイパスの延伸工事は、広島市西区観音本町から中区平野町までの2.3キロで、25年10月から本格的に始まっています。きょう公開されたのは新明治橋付近の基礎工