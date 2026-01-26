日清食品とノーベル製菓の「男梅」がコラボした「日清焼そばU.F.O. ぶっ濃い男梅焼そば」と「0秒チキンラーメン 男梅味パウダー付」が2026年1月26日(月)から発売されたので、さっそく食べてみました。「0秒チキンラーメン 男梅味パウダー付」「日清焼そばU.F.O. ぶっ濃い男梅焼そば」(1月26日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループhttps://www.nissin.com/jp/company/news/13591/「男梅」に合わせて全体的に渋めのパッケー