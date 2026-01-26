最新の全国映画動員ランキング（1月23日〜25日の3日間集計、興行通信社調べ）は、『ズートピア２』が週末3日間で動員30万2600人、興収4億1700万円をあげ、8週連続の1位となった。累計成績は動員995万人、興収135億円を突破し、ディズニーのアニメーションとしては『アナと雪の女王2』（133.7億円）を上回った。2月6日からは3D版4D（4DX、MX4D）の上映も決定しており、さらなる盛り上がりが期待されている。【画像】今週のTOP10入