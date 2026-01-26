「週刊少年ジャンプ」連載中の人気漫画『アオのハコ』初となる原作展『アオのハコ展』の大阪巡回に向け、新グッズが公開された。ひらかたパーク（枚方市）で3月7日〜4月5日に開催される。【画像多数】『アオのハコ展』大阪会場から登場する新グッズアクスタ、ステッカーなど三浦糀氏による同作は、高校生のキャラクターたちの部活に打ち込む姿とそれぞれの恋愛を描き、累計発行部数940万部を突破。原作展では、“アオ”に包