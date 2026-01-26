2025年度JRA賞授賞式が26日、都内のホテルで行われた。昨年の安田記念とマイルCSを制し、最優秀マイラーに輝いたジャンタルマンタル（牡5＝高野、父パレスマリス）。所有する社台レースホースの吉田哲哉代表は「凄い結果を出してくれて改めて凄い馬。今年は違ったジャンタルマンタルを見せてくれるのではと思いますし、種馬としてもいい結果を出してくれるのではないかと思います」と喜びを口にした。