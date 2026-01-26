関ジャニ∞の元メンバーで歌手の渋谷すばる（44）が、25日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。芸能界入りのきっかけとなった母が初の取材に答え、独立時の思いを語った。渋谷の母は「（家の近くに）SMAPさんのファンの方がいてて、『ここに履歴書送ったらいいん違う？』って言って持ってきてくださって」と明かした。19年に独立する息子について「『えぇ…？』って思いましたけど、辞めてほしくなかっ