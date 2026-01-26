メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県田原市で南海トラフ地震を想定した訓練が行われ、陸上自衛隊の輸送機「オスプレイ」が参加しました。 訓練は、南海トラフ地震の影響で田原市が津波で被災し、孤立したことを想定して行われました。 佐賀駐屯地に配備されているオスプレイ1機が、公園のグラウンドに着陸し物資を下ろしました。 東海地方でオスプレイが基地や駐屯地以外に離着陸するのは今回が初めてです。 訓練を見