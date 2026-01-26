メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県四日市市の地下駐車場でおきた車の浸水被害について、国土交通省は車の所有者に被害総額の3分の1を支払うと説明しました。 四日市市の「くすの木パーキング」では去年9月の大雨で、合わせて274台の車が水につかりました。 26日、車の所有者への説明会で、国交省は被害総額の3分の1を「補償金」として支払うと表明しました。 被害総額には車両費用のほか、ETCなど損傷した車載