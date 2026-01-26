Mizkan(ミツカン)は3月5日、粉末スパイスタイプの「無限さっぱりスパイス by 味ぽん」を全国の小売店で発売する。参考小売価格は税抜585円。1964年11月10日に販売を開始した「味ぽん」は、柑橘果汁･醸造酢･しょうゆがひとつになった液体調味料。発売当時は鍋専用調味料として西日本で限定販売していたが、その後エリアを拡大。焼き魚や餃子、冷奴など、さまざまな料理に活用されている。今回発売するのは粉末タイプの味ぽんで、料