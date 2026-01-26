2年連続でワールドシリーズを制覇し、3年連続4度目のMVPに輝くなど、充実した’25年シーズンを過ごした大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手（31）。1月24日（現地時間）には、MVPやサイ・ヤング賞を選出する「BBWAA」（全米野球記者協会）主催の「アワードディナー」に出席し、スピーチを行った。黒いシャツに同色のネクタイを締め、ネイビーのダブルブレストのスーツで登場した大谷。英語で行った約2分間のスピーチでは、チームや