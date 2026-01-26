最終審査に残った8点の「おいでまい」を試食する審査員（香川県農業試験場） 香川県などは26日、香川県産ブランド米「おいでまい」の品質や食味を競うコンクール（1月15日に綾川町の県農業試験場で実施）の審査結果を発表しました。「おいでまい」部門の香川県知事賞は、まんのう町の片井博文さんが受賞しました。表彰式は、3月13日に香川県庁で行われます。