週明け２６日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比１６．０１ポイント（０．０６％）高の２６７６５．５２ポイントと小幅ながら４日続伸する一方、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）は１３．６０ポイント（０．１５％）安の９１４７．２１ポイントと小反落した。売買代金は２６１６億９８８０万香港ドル（約５兆１７１１億円）に拡大している（２３日は２４０８億７２２０万