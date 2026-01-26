ボートレース浜名湖の得点率制、4日間シリーズ「日本モーターボート選手会代表杯」の予選最終日の3日目が、26日に行われた。地元エースの菊地孝平（47＝静岡）は前半5Rで5着と今シリーズで初めて舟券圏内を外したが、続く10Rを2コース差しで制して挽回。優勝戦の3号艇を手中に収めた。「足はだいぶ良くなったし、10Rはベストの状態で行けた。納得の足です。ピット離れも感触は良くなってきている。優勝戦に向けて作戦を考え