2025年度JRA賞授賞式が26日、都内のホテルで行われた。桜花賞＆秋華賞を制して最優秀3歳牝馬に輝いたエンブロイダリー（牝4＝森一誠）。シルクレーシング代表の米本昌史代表は「（桜花賞は）ジョッキー（モレイラ騎手）の凄い進路獲りに驚き、馬の頑張りに感動しました。先日亡くなったダイワメジャーの後継種牡馬の（父の）アドマイヤマーズから活躍馬が出て、うれしく思います」と喜びを語った。