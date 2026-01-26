愛知県一宮市で昨年5月、妊娠中の女性（31）が車にはねられ死亡した事故で、検察は26日、自動車運転処罰法違反（過失致死）の罪に問われた児野尚子被告（50）について、事故後に生まれた女児に重い障害を負わせたとする同法の過失傷害罪の適用を見送る一方、女児の名前と障害を起訴内容に盛り込む訴因変更をした。名古屋地裁一宮支部で同日開かれた第2回公判で明らかにした。遺族が過失傷害罪の適用を要望していた。児野被告は