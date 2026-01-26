全国の国公立大学できょうから一般入学試験の願書の受け付けが始まりました。このうち、富山大学は推薦入試や総合型選抜を除き、前期・後期日程あわせて1415人を募集します。出願初日のきょうは午前中に6通の願書が届き、職員が書類に不備がないか確認していました。大学では毎日の受理状況をホームページで公開します。受け付けの締め切りは来月4日で、試験は前期日程が来月25日と26日、後期日程が3月12日です。また