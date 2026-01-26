楽天の新人選手が26日、3月11日で発生から15年を迎える東日本大震災で甚大な被害を受けた宮城県南三陸町の「南三陸311メモリアル」を訪問。町職員ら43人が犠牲になった旧防災対策庁舎の遺構で献花を行った。ドラフト4位の大栄利哉捕手（18＝学法石川）は3歳の時に福島県いわき市の実家で大きな揺れに襲われ、「自分と兄をかばうようにお母さんが上に乗ってくれた記憶はあります」と振り返った。近所の公園で自衛隊から水や食料