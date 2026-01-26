２５日の日本テレビ「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」では、月亭方正主催の恒例「第２０回山−１グランプリ」前編が放送された。新人からベテランまでブレイクを狙う芸人が次々にネタ披露し、方正が独断でジャッジ。アイエス・フィールド所属のコンビ歴１年目の美女コンビ「爆乳パンチ」も参戦した。東坂みゆ、原つむぎのグラビアアイドルによるコンビで、深すぎるＶネックのノースリーブ＆短いスカートの攻めた衣