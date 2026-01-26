千葉・鎌ケ谷市で26日午前、2階建て住宅が全焼する火事がありました。午前11時前、鎌ケ谷市初富で「2階建ての建物から火が出て崩れています」と、119番通報がありました。この火事で、消防車など7台が出動して、火は約3時間半後に消し止められましたが、出火元の木造2階建て住宅が全焼したほか、隣の家の壁も燃えたということです。警察などによりますと、火元の家には出火時、60代の女性がいましたが避難し、けが人はいませんでし