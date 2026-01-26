鹿角市十和田の約200軒で停電しています。原因は樹木の接触や倒木で、午後8時ごろ復旧の見通しです。東北電力ネットワークによりますと、停電が起きたのは26日午後5時ごろで、十和田大湯地区の約70軒、十和田草木地区の約10軒、十和田大湯地区の約90軒、鹿角市の一部地域の約10軒です。現在、復旧作業が行われていて、午後8時ごろの復旧の見通しです。停電の原因は雪や氷による樹木の接触や倒木だということです。