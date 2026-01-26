米シティグループが20日に発表した調査報告書によると、日本国債市場の動揺は他の市場、とりわけ米国債市場に波及し、一部の投資家に複数の資産クラスにわたる投資リスク低減を余儀なくさせる恐れがある。日本の30年物および40年物国債利回りは20日、25ベーシスポイント超上昇し、過去最高を更新した。日本では2月8日に衆議院選挙が予定されており、投資家は市場のボラティリティ（株価の変動幅を示す指標）が今後さらに激化するこ